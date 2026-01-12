"Деньги 24": россиянам назвали максимальное количество пенсионных баллов в 2026 году

Размер будущей страховой пенсии в России напрямую зависит от официальной заработной платы, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. В 2026 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать, составляет 10.

Для этого нужно получить доход не менее 2 миллионов 979 тысяч рублей, или около 248 тысяч рублей в месяц.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла выросла до 156,76 рубля, а фиксированная выплата – до 9,6 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.