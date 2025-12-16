"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о средней цене на оливье в России

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что традиционный новогодний салат оливье в этом году подорожал незначительно. Согласно данным Центра стратегических разработок, средняя стоимость набора продуктов для его приготовления в России выросла чуть более чем на 2%.

При этом показатели увеличения цен в разных источниках разнятся. Например, аналитический ресурс "Чек-Индекс", анализирующий реальные кассовые транзакции, оценивает подорожание почти в 5%, что ближе к общему уровню инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.