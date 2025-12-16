Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 17:30

Экономика

"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о средней цене на оливье в России

"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о средней цене на оливье в России

"Деньги 24": продажи новогодних елок в России могут завершиться досрочно

"Деньги 24": москвичам рассказали, за сколько можно снять дом в Подмосковье на Новый год

"Деньги 24": новогодний салат оливье в среднем по России подорожал на 2,2%

"Деньги 24": цены на книги в России могут вырасти примерно на 20% в 2026 году

Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

В Госдуме предложили ужесточить требования к микрофинансовым организациям

В Турции стали отказываться принимать доллары старого образца у туристов

Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что традиционный новогодний салат оливье в этом году подорожал незначительно. Согласно данным Центра стратегических разработок, средняя стоимость набора продуктов для его приготовления в России выросла чуть более чем на 2%.

При этом показатели увеличения цен в разных источниках разнятся. Например, аналитический ресурс "Чек-Индекс", анализирующий реальные кассовые транзакции, оценивает подорожание почти в 5%, что ближе к общему уровню инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикаедавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика