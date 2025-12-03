"Деньги 24": доля отказов по кредитам наличными составила 76% в России

По России доля отказов по кредитам наличными составляет 76%. Это данные Национального бюро кредитных историй.

Также доля проблемных розничных кредитов с начала 2025 года выросла с 5 до 6%. Банки выполняют указания Центробанка. Там стали закручивать регуляторные меры в отношении излишне закредитованных заемщиков, в частности тех, кто платит по долгам больше половины своего дохода. При этом тех, у кого платежи уже превышают 80%, банки больше не кредитуют, так как им это невыгодно.

