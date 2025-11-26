"Деньги 24": объем выдачи потребкредитов в России сократился почти вдвое за 10 месяцев

Объем выдачи потребительских кредитов в России за 10 месяцев 2025 года сократился практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, россияне все равно взяли более 2,5 триллиона рублей. При этом средняя ставка по таким кредитам остается на уровне 31% годовых.

Эксперты отмечают, что финансово грамотные заемщики временно отказались от кредитов из-за высокой стоимости. Прогнозируется, что по мере снижения ключевой ставки и инфляции кредиты будут постепенно дешеветь, но этот процесс займет время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.