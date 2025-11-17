"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

Экономический обозреватель Евгений Беляков перечислил основные признаки мошеннических сделок с жильем. По его словам, количество спорных сделок на рынке вторичного жилья резко выросло на 15–20%.

Один из главных признаков мошенничества – частая смена собственников за короткий срок. Также насторожить должны заниженная цена и требование оплаты наличными. Эксперт посоветовал лично поговорить с родственниками пожилого продавца и убедиться, что они знают о продаже.

