17 ноября, 17:30

Безопасность

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

Экономический обозреватель Евгений Беляков перечислил основные признаки мошеннических сделок с жильем. По его словам, количество спорных сделок на рынке вторичного жилья резко выросло на 15–20%.

Один из главных признаков мошенничества – частая смена собственников за короткий срок. Также насторожить должны заниженная цена и требование оплаты наличными. Эксперт посоветовал лично поговорить с родственниками пожилого продавца и убедиться, что они знают о продаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
безопасность недвижимость

