Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 11:45

Общество

"Деньги 24": рынок вторичного жилья в РФ столкнулся с ростом мошеннических сделок

"Деньги 24": рынок вторичного жилья в РФ столкнулся с ростом мошеннических сделок

Жители московского ЖК бизнес-класса пожаловались на шум из караоке-клуба

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 ноября

"Утро": скорость ветра в столице составит 7–9 м/с 17 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 17 ноября

Резиденция Деда Мороза на ВДНХ в Москве откроется 18 ноября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 17 ноября

Тренд на крик для борьбы со стрессом стал популярен в Сети

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололеда

Московские ЗАГСы открыли прием заявок на 25 декабря 2025 года

Рынок вторичного жилья в России столкнулся с резким ростом мошеннических операций, в результате которых добросовестные покупатели остаются без квартир и денег. Особую опасность представляют схемы с участием пожилых людей, когда после завершения сделки бабушки через суд требуют возврата жилья.

Количество подобных судебных разбирательств стремительно растет, что вынуждает экспертов разрабатывать меры защиты для покупателей. Юристы рекомендуют покупателям лично встретиться с родственниками продавца и проверить факт прописки пожилого человека по новому адресу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществонедвижимостьвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика