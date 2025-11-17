"Деньги 24": рынок вторичного жилья в РФ столкнулся с ростом мошеннических сделок

Рынок вторичного жилья в России столкнулся с резким ростом мошеннических операций, в результате которых добросовестные покупатели остаются без квартир и денег. Особую опасность представляют схемы с участием пожилых людей, когда после завершения сделки бабушки через суд требуют возврата жилья.

Количество подобных судебных разбирательств стремительно растет, что вынуждает экспертов разрабатывать меры защиты для покупателей. Юристы рекомендуют покупателям лично встретиться с родственниками продавца и проверить факт прописки пожилого человека по новому адресу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.