Мизулина заявила, что среди молодежи активно распространяются антицерковные тренды

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik заявила об активном распространении в молодежной среде негативных трендов, направленных против церкви и веры в целом.

По словам Мизулиной, у детей и молодежи набирают популярность отдельные антитренды. В качестве примера она привела контент, связанный с кладбищами, порчей и уничтожением могил.

"Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории и распространяется в основном через TikTok. Дальше дети видят, начинают этому подражать", – подчеркнула Мизулина.

Она отметила, что материалы, оскорбляющие чувства верующих, распространяются целенаправленно. Мизулина добавила, что расценивает это как системную работу, нацеленную на подрыв традиционных ценностей и устоев российского общества.

До этого Мизулина заявила, что случаи избиения подростков требуют системных мер со стороны государства. При этом, по ее мнению, решения по противодействию подобному поведению подростков государству должно предлагать общество.