16 ноября, 11:15

Общество

Снежный покров в Москве будет неустойчивым до конца ноября

Снежный покров в Москве будет неустойчивым до конца ноября

Снежный покров в Москве будет неустойчивым и в середине недели временно растает, однако к следующим выходным вновь восстановится.

По прогнозам синоптиков, к концу ноября снег установится на постоянной основе высотой от 3 до 8 сантиметров, что соответствует климатической норме.

Коммунальные службы успешно справились с первым испытанием зимы – оперативно очищают улицы и дороги от выпавшего снега, работая в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоМария РыбаковаДемид Густов

