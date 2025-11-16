16 ноября, 11:15Общество
Снежный покров в Москве будет неустойчивым до конца ноября
Снежный покров в Москве будет неустойчивым и в середине недели временно растает, однако к следующим выходным вновь восстановится.
По прогнозам синоптиков, к концу ноября снег установится на постоянной основе высотой от 3 до 8 сантиметров, что соответствует климатической норме.
Коммунальные службы успешно справились с первым испытанием зимы – оперативно очищают улицы и дороги от выпавшего снега, работая в усиленном режиме.
