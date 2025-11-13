Психиатр Генварская: дефицит фолиевой кислоты может спровоцировать тревожные расстройства

Нехватка холина в мозге вызывает тревожные расстройства, выяснили зарубежные ученые. В чем причина дефицита этого вещества и какие еще причины могут вызвать эту проблему, разбиралась Москва 24.

Компонент от тревожности

Дефицит холина в организме может повышать риск возникновения тревожных расстройств, считающихся самыми распространенными психическими нарушениями. Об этом сообщил журнал Medical Xpress со ссылкой на ученых Калифорнийского университета в Дэвисе.

Исследователи Ричард Мэддок и Джейсон Смукни измерили уровень химических веществ в мозге, используя неинвазивную технологию протонной магнитно-резонансной спектроскопии (1H-MRS). Выяснилось, что у людей с тревожными расстройствами уровень холина оказался примерно на 8% ниже по сравнению со здоровыми.

Особенно ярко его недостаток проявлялся в префронтальной коре, которая отвечает за эмоции, мышление и поведение. При этом исследователи отметили, что вещество играет важную роль для здоровья клеточных мембран, памяти, регулирования настроения, работы мышц.





Джейсон Смукни соавтор исследования Это первый метаанализ, выявивший химическую закономерность в мозге при тревожных расстройствах. Результаты предполагают, что такие подходы к питанию, как адекватный прием холина, могут помочь восстановить биохимию мозга и улучшить результаты лечения пациентов.

Согласно публикации, тревожным расстройствам подвержены около 30% взрослых. К ним относят в том числе генерализованное тревожное, паническое и социальное тревожное расстройства, а также фобии. Все эти заболевания связаны с дисбалансом нейромедиаторов, а также способностью мозга реагировать на стресс или потенциальные угрозы. При тревожных расстройствах последние могут казаться непреодолимыми.

Кроме того, у тех, кто страдает подобными расстройствами, наблюдается высокая активность реакции под названием "бей или беги". В свою очередь, она может повышать потребность в холине, но при этом снижать уровень вещества.

Правильный рацион

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин не исключил, что холин может влиять на тревожность, поскольку мозг человека еще не до конца изучен.

"Из холина синтезируется ацетилхолин – один из нейромедиаторов, который позволяет нервным клеткам общаться между собой, то есть передавать сигналы. Следовательно, он влияет на память, внимание, концентрацию и наше эмоциональное состояние", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Что касается тревожных расстройств, по мнению психиатра, в последние годы их стало больше. Причем такому недугу в равной степени подвержены и мужчины, и женщины, и пожилые, и даже дети, предупредил Каторгин.





Владимир Каторгин психиатр высшей категории Из основных факторов, приводящих к тревожным расстройствам, – наследственность. Поэтому важно знать, страдали ли от такой проблемы близкие родственники. Также значение имеет социальная обстановка: люди, живущие в шумном городе, работающие на нервной работе, больше подвержены таким состояниям.

Говоря о том, как распознать тревожное расстройство, эксперт назвал главный фактор – тревогу. Порой она бывает дезадаптивной, то есть не связанной ни с какими угрозами. Также может появиться бессонница и ухудшиться память.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская отметила в беседе с Москвой 24, что к развитию тревожных расстройств может привести и дефицит витаминов. В частности, В9 – фолиевой кислоты, из-за недостатка которой могут развиться панические атаки и ухудшиться память.

Кроме этого, на психику серьезно влияет нехватка витамина D, из-за чего человек может стать раздражительным, испытывать подавленность и сильную тревожность.





Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Также витамины группы В поддерживают миелиновую оболочку нервных волокон, участвуют в синтезе нейромедиаторов и играют важную роль в работе нервной системы. Кроме этого, их нехватка может вызывать раздражительность, подавленность и негативно влиять на остроту памяти.

Важен для психологического равновесия и витамин С. Он снижает возможность развития депрессии, поскольку способствует выработке внутренней энергии и укреплению иммунитета, добавила Генварская.

Чтобы восполнить дефицит недостающих элементов, важно разнообразить рацион, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Например, витамины группы B содержатся в продуктах из зерновых твердых сортов, а также в сое, горохе, шпинате, моркови, различных орехах, особенно кедровых. Также эти элементы можно найти в больших количествах в мясе, субпродуктах, яйцах, крабах, моллюсках, форели, лососе, тунце", – перечислила эксперт.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Витамина D много в яйцах, сырах и морепродуктах: рыбе, особенно в диком лососе, сардинах, тунце. Витамин С в больших количествах содержится в ягодах, особенно черной смородине и клубнике. Также он есть в свежих овощах и фруктах: наибольшее количество в зеленых листовых овощах, болгарском перце, брокколи цитрусовых и киви.

Чтобы в организме стало больше фолиевой кислоты, Русакова посоветовала включить в рацион брокколи, шпинат, спаржу, чечевицу, авокадо, папайю, кукурузу и арахис.

Также по результатам анализов лечащий врач может прописать специальные добавки к пище, которые помогут быстрее восполнить дефициты, заключила диетолог.

