13 ноября, 19:24

Общество
Психиатр Генварская: дефицит фолиевой кислоты может спровоцировать тревожные расстройства

Диета спокойных людей: что способно вызвать тревожные расстройства

Нехватка холина в мозге вызывает тревожные расстройства, выяснили зарубежные ученые. В чем причина дефицита этого вещества и какие еще причины могут вызвать эту проблему, разбиралась Москва 24.

Компонент от тревожности

Фото: 123RF.com/microgen

Дефицит холина в организме может повышать риск возникновения тревожных расстройств, считающихся самыми распространенными психическими нарушениями. Об этом сообщил журнал Medical Xpress со ссылкой на ученых Калифорнийского университета в Дэвисе.

Исследователи Ричард Мэддок и Джейсон Смукни измерили уровень химических веществ в мозге, используя неинвазивную технологию протонной магнитно-резонансной спектроскопии (1H-MRS). Выяснилось, что у людей с тревожными расстройствами уровень холина оказался примерно на 8% ниже по сравнению со здоровыми.

Особенно ярко его недостаток проявлялся в префронтальной коре, которая отвечает за эмоции, мышление и поведение. При этом исследователи отметили, что вещество играет важную роль для здоровья клеточных мембран, памяти, регулирования настроения, работы мышц.

Это первый метаанализ, выявивший химическую закономерность в мозге при тревожных расстройствах. Результаты предполагают, что такие подходы к питанию, как адекватный прием холина, могут помочь восстановить биохимию мозга и улучшить результаты лечения пациентов.
Джейсон Смукни
соавтор исследования

Согласно публикации, тревожным расстройствам подвержены около 30% взрослых. К ним относят в том числе генерализованное тревожное, паническое и социальное тревожное расстройства, а также фобии. Все эти заболевания связаны с дисбалансом нейромедиаторов, а также способностью мозга реагировать на стресс или потенциальные угрозы. При тревожных расстройствах последние могут казаться непреодолимыми.

Кроме того, у тех, кто страдает подобными расстройствами, наблюдается высокая активность реакции под названием "бей или беги". В свою очередь, она может повышать потребность в холине, но при этом снижать уровень вещества.

Правильный рацион

Фото: 123RF.com/akkamulator

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин не исключил, что холин может влиять на тревожность, поскольку мозг человека еще не до конца изучен.

"Из холина синтезируется ацетилхолин – один из нейромедиаторов, который позволяет нервным клеткам общаться между собой, то есть передавать сигналы. Следовательно, он влияет на память, внимание, концентрацию и наше эмоциональное состояние", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Что касается тревожных расстройств, по мнению психиатра, в последние годы их стало больше. Причем такому недугу в равной степени подвержены и мужчины, и женщины, и пожилые, и даже дети, предупредил Каторгин.

Из основных факторов, приводящих к тревожным расстройствам, – наследственность. Поэтому важно знать, страдали ли от такой проблемы близкие родственники. Также значение имеет социальная обстановка: люди, живущие в шумном городе, работающие на нервной работе, больше подвержены таким состояниям.
Владимир Каторгин
психиатр высшей категории

Говоря о том, как распознать тревожное расстройство, эксперт назвал главный фактор – тревогу. Порой она бывает дезадаптивной, то есть не связанной ни с какими угрозами. Также может появиться бессонница и ухудшиться память.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская отметила в беседе с Москвой 24, что к развитию тревожных расстройств может привести и дефицит витаминов. В частности, В9 – фолиевой кислоты, из-за недостатка которой могут развиться панические атаки и ухудшиться память.

Кроме этого, на психику серьезно влияет нехватка витамина D, из-за чего человек может стать раздражительным, испытывать подавленность и сильную тревожность.

Также витамины группы В поддерживают миелиновую оболочку нервных волокон, участвуют в синтезе нейромедиаторов и играют важную роль в работе нервной системы. Кроме этого, их нехватка может вызывать раздражительность, подавленность и негативно влиять на остроту памяти.
Диана Генварская
врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук

Важен для психологического равновесия и витамин С. Он снижает возможность развития депрессии, поскольку способствует выработке внутренней энергии и укреплению иммунитета, добавила Генварская.

Чтобы восполнить дефицит недостающих элементов, важно разнообразить рацион, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Например, витамины группы B содержатся в продуктах из зерновых твердых сортов, а также в сое, горохе, шпинате, моркови, различных орехах, особенно кедровых. Также эти элементы можно найти в больших количествах в мясе, субпродуктах, яйцах, крабах, моллюсках, форели, лососе, тунце", – перечислила эксперт.

Витамина D много в яйцах, сырах и морепродуктах: рыбе, особенно в диком лососе, сардинах, тунце. Витамин С в больших количествах содержится в ягодах, особенно черной смородине и клубнике. Также он есть в свежих овощах и фруктах: наибольшее количество в зеленых листовых овощах, болгарском перце, брокколи цитрусовых и киви.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Чтобы в организме стало больше фолиевой кислоты, Русакова посоветовала включить в рацион брокколи, шпинат, спаржу, чечевицу, авокадо, папайю, кукурузу и арахис.

Также по результатам анализов лечащий врач может прописать специальные добавки к пище, которые помогут быстрее восполнить дефициты, заключила диетолог.

