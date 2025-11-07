"Деньги 24": число квартир по доступным ценам сократилось в Москве

На рынке новостроек Москвы сократилось число предложений жилья по доступным ценам, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, доля экономкласса составляет около 20% от общего объема, но в основном это относится к массовому сегменту, который ближе к комфорт-классу.

Больше всего предложений приходится на бизнес-класс – около 60%. Премиум и элитный сегменты занимают 13 и 1% соответственно. В результате москвичи все чаще стали покупать недвижимость в других регионах, например в Калининграде и Дагестане.

