Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": число квартир по доступным ценам сократилось в Москве

"Деньги 24": число квартир по доступным ценам сократилось в Москве

"Деньги 24": в Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах

"Деньги 24": российские банки стали реже выдавать ипотечные кредиты

Новости мира: Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов

Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

Москвичи стали меньше пользоваться кредитными картами

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

Повышение производительности труда в сфере услуг стало приоритетом для Москвы

"Деньги 24": продажи новых автомобилей выросли на треть в России

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

На рынке новостроек Москвы сократилось число предложений жилья по доступным ценам, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, доля экономкласса составляет около 20% от общего объема, но в основном это относится к массовому сегменту, который ближе к комфорт-классу.

Больше всего предложений приходится на бизнес-класс – около 60%. Премиум и элитный сегменты занимают 13 и 1% соответственно. В результате москвичи все чаще стали покупать недвижимость в других регионах, например в Калининграде и Дагестане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьгородвидеоКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика