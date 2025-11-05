"Деньги 24": мобильная связь и интернет подорожают в России в 2026 году

Услуги мобильной связи и интернета продолжат дорожать в России в следующем году. Согласно опросу телеком-компаний, 96% операторов планируют повысить тарифы. Рост цен составит от 5 до 10%, при этом сильнее всего подорожают комплексные пакеты услуг.

Стоимость связи уже значительно выросла в текущем году. За девять месяцев абонентская плата за сотовую связь увеличилась на 17,5%, а доступ к домашнему интернету подорожал в среднем на 6%.

Основными причинами роста тарифов являются санкционные ограничения, повышение затрат на развитие сетей и новые регуляторные требования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.