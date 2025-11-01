График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 16:30

Туризм

"Деньги 24": количество зарубежных поездок в Новый год может вырасти на 21%

"Деньги 24": количество зарубежных поездок в Новый год может вырасти на 21%

Количество зарубежных поездок россиян в новогодние праздники может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, в январе будет совершено около 1,4 миллиона международных поездок.

Росту спроса способствуют укрепление рубля и увеличение числа авиарейсов. Самым популярным направлением остается Египет, за ним следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Интерес к КНР вырос вдвое после отмены визового режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

