"Деньги 24": количество зарубежных поездок в Новый год может вырасти на 21%

Количество зарубежных поездок россиян в новогодние праздники может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, в январе будет совершено около 1,4 миллиона международных поездок.

Росту спроса способствуют укрепление рубля и увеличение числа авиарейсов. Самым популярным направлением остается Египет, за ним следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Интерес к КНР вырос вдвое после отмены визового режима.

