"Деньги 24": страны ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти

Страны ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Для России лимиты добычи нефти увеличились на 41 тысячу баррелей в сутки.

Всего стране можно добывать около 9,5 баррелей каждый день. Россия находится на втором месте по объему добычи нефти после Саудовской Аравии. Там можно добывать около 10 миллионов баррелей в сутки.

