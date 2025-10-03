03 октября, 17:30Экономика
"Деньги 24": цены на какао-бобы на мировых биржах упали почти на 50% с начала 2025 года
Стоимость какао-бобов на мировых биржах снизилась почти на 50% с начала года, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.
Только за сентябрь сырье подешевело более чем на 10%.
Эксперт связал падение цен с рекордным урожаем в странах Западной Африки. Он отметил, что в России снижение стоимости шоколада и кондитерских изделий может проявиться не раньше чем через 3–6 месяцев.
