"Деньги 24": цены на какао-бобы на мировых биржах упали почти на 50% с начала 2025 года

Стоимость какао-бобов на мировых биржах снизилась почти на 50% с начала года, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Только за сентябрь сырье подешевело более чем на 10%.

Эксперт связал падение цен с рекордным урожаем в странах Западной Африки. Он отметил, что в России снижение стоимости шоколада и кондитерских изделий может проявиться не раньше чем через 3–6 месяцев.

