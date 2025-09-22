Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": россиян предупредили о массовой стелсфляции

"Деньги 24": россиян предупредили о массовой стелсфляции

В Госдуме заявили о новой проблеме для покупателей – массовой стелсфляции. Этот термин объединяет два явления: шринкфляцию и скимпфляцию. В первом случае производители уменьшают вес или объем товара, сохраняя прежнюю цену, во втором – используют более дешевые ингредиенты и материалы.

По словам вице-спикера Бориса Чернышова, именно сочетание этих тактик бьет по кошелькам граждан, хотя на ценниках суммы остаются прежними. Он предложил усилить контроль за качеством продукции, чтобы защитить интересы покупателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгения МирошкинаРоман КарловЕвгений Беляков

