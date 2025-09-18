Форма поиска по сайту

Новости

18 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": пленарное заседание открыло Московский финансовый форум

Пленарное заседание открыло Московский финансовый форум, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Главными участниками дискуссии стали Сергей Собянин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Как рассказал Цыганков, они уже обсудили рецессию в российской экономике и дополнительную финансовую помощь бизнесу. Форум проходит в 10-й раз. На нем расскажут участникам, как работать с финансами и инвестициями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикагородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаКонстантин Цыганков