"Деньги 24": пленарное заседание открыло Московский финансовый форум

Пленарное заседание открыло Московский финансовый форум, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Главными участниками дискуссии стали Сергей Собянин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Как рассказал Цыганков, они уже обсудили рецессию в российской экономике и дополнительную финансовую помощь бизнесу. Форум проходит в 10-й раз. На нем расскажут участникам, как работать с финансами и инвестициями.

