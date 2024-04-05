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05 апреля, 14:40

Экономика

"Деньги 24": спрос на ипотеку для возведения частных домов вырос в РФ более чем в 2 раза

"Деньги 24": спрос на ипотеку для возведения частных домов вырос в РФ более чем в 2 раза

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В начале 2024 года спрос на ипотеку для строительства частных домов вырос более чем в два раза – об этом сообщили российские банки. Наибольшей популярностью такие кредиты пользуются у москвичей.

Стоит ли ждать нового взлета цен на рынке загородной недвижимости? В какие суммы обойдется строительство или покупка дома? И как можно построить свой собственный дом в Москве? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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экономиканедвижимостьвидеоКонстантин Цыганков
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