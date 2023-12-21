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21 декабря, 14:40

Экономика

"Деньги 24": объем инвестиций в экономику столицы составил почти 4 трлн рублей в 2023 году

"Деньги 24": объем инвестиций в экономику столицы составил почти 4 трлн рублей в 2023 году

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Москва – это политический, исторический, а также финансовый и торговый центр России. Известно, что объем инвестиций в экономику столицы только за девять месяцев 2023 года составил почти 4 триллиона рублей. Инвестиции растут благодаря тому, что в столице создаются благоприятные условия для бизнеса.

А какую роль в столице играет высокотехнологичное промышленное производство? Об этом – в программе "Деньги 24".

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экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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