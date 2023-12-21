Более 600 новогодних наклеек и плакатов разместили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 600 новогодних наклеек и плакатов, которые помогут найти дорогу к праздничным концертам, разместили в столичном метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, на станции "Кузьминки" появились указатели с мультипликационными героями. Они указывают путь к Московской резиденции Деда Мороза, там же можно узнать ее адрес и сайт.

Отмечается, что на 28 станциях метро и четырех станциях МЦК повесили наклейки с гирляндами, со стрелками и надписью "На елку". С их помощью можно найти площадку, где проходит праздничное представление.

Кроме того, яркое оформление плакатов будет привлекать внимание юных пассажиров, добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что поездки в столичном транспорте становятся комфортнее по поручению Сергея Собянина.

Ранее мэр заявил, что навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой, охватывающей все виды городского транспорта, включая самый новый – речной. По его словам, разработкой новой навигации в Москве начали заниматься 10 лет назад.

До этого более 6 тысяч сезонных указателей установили на вторых дверях вестибюлей столичного метрополитена. Снаружи разместили наклейки с названиями станций и номерами линий, на которые можно зайти, а также отметили возможные пересадки.

Более 5,5 тыс новых остановок оборудовали плакатами с QR-кодами в столице