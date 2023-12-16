"Деньги 24. Итоги": столичная промышленность увеличила объем производства на 16%

Столичная промышленность увеличила объем производства на 16% с января по октябрь 2023 года. Специалист рассказал, какие отрасли стали лидировать в столице.

Отмечается, что промышленность становится одним из главных драйверов роста экономики столицы. Средний ежегодный рост производств в Москве составляет около 10%. По этому показателю город уже обгоняет такие мегаполисы, как Сингапур, Пекин и Нью-Дели.

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