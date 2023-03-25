07:00Общество
"Время новых. Шоу": российские мягкие сыры
Каким должен быть идеальный камамбер? И можно ли купить такой от российского производителя? Ответ на эти вопросы искали в шоу" Время новых".
Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали продукты от разных брендов, а гость из Франции с закрытыми глазами пытался распознать среди российских сыров свой, родной. Также в выпуске расскажут, что можно приготовить с камамбером и как правильно составлять сырную тарелку.
Об этом – в проекте "Время новых".
Программа: Время новых. Шоу