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Общество

"Время новых. Шоу": российские мягкие сыры

"Время новых. Шоу": российские мягкие сыры

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Каким должен быть идеальный камамбер? И можно ли купить такой от российского производителя? Ответ на эти вопросы искали в шоу" Время новых".

Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали продукты от разных брендов, а гость из Франции с закрытыми глазами пытался распознать среди российских сыров свой, родной. Также в выпуске расскажут, что можно приготовить с камамбером и как правильно составлять сырную тарелку.

Об этом – в проекте "Время новых".

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