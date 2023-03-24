Россия установила рекорд по количеству вузов в международном рейтинге QS

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2023 году 55 российских вузов вошли в международный рейтинг QS. Об этом сообщается на официальном сайте рейтинговой системы QS Stars.

"Россия представлена в рейтинге 55 российскими университетами, что является рекордным за все предыдущие годы (51 в 2022 году, 48 в 2021 и 2020 – 28. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Рейтинг QS обновляется каждый год и является одним из трех самых авторитетных международных рейтингов, оценивающих университеты. В нем принимают участие больше 1 300 высших учебных заведений из более чем 140 государств.

"QS by Subject 2023 охватывает 54 предметных направления и пять широких областей (гуманитарные науки, инженерия и технологии, науки о жизни и медицина, естественные науки, социальные науки и менеджмент)", – уточнили в сообщении.

Чтобы распределить по местам университеты, в рейтинге используются факторы, отражающие научно-исследовательскую деятельность учебного учреждения и его оценку академическим сообществом и работодателями.

По каждому предметному направлению составляются топ-100 и топ-50 рейтингов.

В топ-100 рейтингов QS by Subject 2023 университеты России были включены 69 раз. Лидерами стали – МГУ, который вошел в 21 рейтинг, ВШЭ – 11 рейтингов и РУДН – 7 рейтингов.

В топ-50 рейтингов российские университеты вошли 22 раза, среди которых семь раз вошел МГУ по направлениям образование, математика, лингвистика, современные языки, философия, физика и астрономия; три раза – РУДН по предметным направлениям химия, современные языки, нефтегазовое дело; два раза – УрФУ – гостиничный бизнес, социальная работа и администрирование.

Также в топ-50 были отмечены 10 университетов по одному вхождению – ГИТИС, КФУ, МГИМО, МИСИС, Московская консерватория имени Чайковского, МФТИ, Санкт-Петербургская консерватория Римского-Корсакова, Санкт-Петербургский горный университет, СПбГУ, ТПУ.

В прошлом году высшее образование в России стало повышать качество образования через актуализацию лучших традиционных практик в этой сфере. РФ вышла из Болонского процесса и наметила курс на возвращение пятилетнего специалитета по ряду предметных областей.

Согласно результатам рейтингов университетов международными агентствами, высшее образование, получаемое в России, высоко ценится во всем мире и остается важным компонентом международного взаимодействия и сотрудничества.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ занялось проработкой вопроса о разных сроках обучения в магистратуре.

Минобрнауки обращает внимание на то, что новая система высшего образования будет рассчитана на обучение в российских вузах от четырех до шести лет. Сроки будут меняться в зависимости от выбранного направления.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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