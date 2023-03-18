Свыше 590 тыс бюджетных мест на 2023–2024 учебный год предусмотрено в вузах РФ

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Свыше 590 тысяч бюджетных мест в университетах России создано на 2023–2024 учебный год. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В ведомстве рассказали, что более 73% из этих мест получили образовательные учреждения в регионах.

"Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023/2024 учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест", – говорится в сообщении.

При этом порядка 67% выпускников школ смогут рассчитывать на бесплатное получение образования в российских вузах в этом году, добавили в пресс-службе. Такой результат выше на 3%, чем в прошлом году, подчеркнули в Минобрнауки.

Ранее стало известно, что российское министерство науки и высшего образования занялось проработкой вопроса о разных сроках обучения в магистратуре. До этого уже много раз поступали запросы на сокращение сроков обучения.

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