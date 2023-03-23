Школьные творческие объединения столицы впервые примут участие в акции "Ночь театров"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьные творческие объединения впервые примут участие в акции "Ночь театров", которая пройдет в этом году уже в 11-й раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Содружество школьных театров столицы представит спектакли по произведениям известных писателей, в том числе Антона Чехова, Юрия Олеши и Ганса Христиана Андерсена. Шесть детских коллективов примут участие в акции. Они будут показывать представления на базе своих образовательных учреждений, а также во дворцах творчества.

Желающие могут посетить спектакли. Для этого необходимо пройти регистрацию на посещение постановки на сайте содружества.

Запланированы следующие спектакли:

"Три толстяка" на основе повести Юрия Олеши – педагогический театр подростков школы № 1534 "Академическая";

"Люди" на основе рассказа Антона Чехова – детская театральная студия "Вдохновение" Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара;

пьеса "Голый король" – театральный проект "АртАльянс" Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский";

"Приключения – что надо!" – театр-студия "Новая сказка" Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи;

"Мой милый Андерсен" по мотивам сказки "Снежная королева" – студия "Звезда" школы № 1420;

"Последняя смерть Джонатана Свифта" по пьесе Григория Горина "Дом, который построил Свифт" – театральная студия "Мастерская".

Акция "Ночь театров" для школьников будет проходить с 17:00 до 21:00.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 400 театров в школах, 50 – на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в Содружество школьных театров Москвы.

По ее словам, это значит, что в каждой школе появится театральная студия, и дети вместе с учителями смогут работать там над созданием спектаклей. Они будут репетировать, выступать, а также осваивать театральное искусство.

Руководители школьных театров при этом смогут изучать технологии и методики театральной педагогики под руководством опытных консультантов-наставников и мастеров.



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