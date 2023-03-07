Астролог рассказала, кому надо быть осторожнее в полнолуние 7 марта

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В полнолуние 7 марта осторожнее нужно быть Девам, Рыбам, Близнецам и Стрельцам. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Мазур.

По ее словам, полнолуние произойдет 7-го в 15:42 по московскому времени. Под влиянием нескольких астрологических событий вплоть до 15 марта может выясниться то, что раньше скрывалось и подавлялось, отметила астролог.

Мазур подчеркнула, что многие в это время ощутят раздражение и неудовлетворенность. При этом, несмотря на напряженный разворот событий, станет ясно, как действовать дальше, обратила внимание специалист.





Ольга Мазур астролог В большей степени это полнолуние могут ощутить Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы. Предстоящий период рискует оказаться для них проверкой на стойкость и способность смотреть правде в глаза.

С 7 по 14 марта этим знакам стоит оформлять все договоренности строго на бумаге. Также для них есть риск сокрытия информации и пустых обещаний, предупредила Мазур.

Кроме того, астролог посоветовала быть внимательнее Овнам, Весам, Ракам и Козерогам. В предстоящее полнолуние верх в их отношениях будут брать обиды и необоснованные требования, заключила эксперт.

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