Москвичи смогут увидеть парад планет в марте

Парад планет ждет москвичей в марте. В небе над городом можно будет увидеть невооруженным глазом сразу несколько планет. Это достаточно редкое небесное явление.

Как рассказали в Московском планетарии, Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду. А 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов будет виден Марс.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

