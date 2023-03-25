"Мой район. Навигатор": в столице начали проводить работы на 78 береговых территориях

К открытию навигации специалисты начали готовить набережные в Москве после зимнего периода. Работы начали проводить на 78 береговых территориях, в том числе и в центре города – на Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской.

На береговых территориях убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Работы завершатся к концу апреля, к открытию летней пассажирской навигации на Москве-реке, которая начнется 24 апреля.

Главный общегородской субботник намечен на 5 апреля. В рамках субботника приведут в порядок дворы, очистят и отремонтируют фасады зданий, обновят дорожную разметку, помоют памятки, тоннели и эстакады. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

