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"Мой район. Навигатор": в столице начали проводить работы на 78 береговых территориях

"Мой район. Навигатор": в столице начали проводить работы на 78 береговых территориях

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К открытию навигации специалисты начали готовить набережные в Москве после зимнего периода. Работы начали проводить на 78 береговых территориях, в том числе и в центре города – на Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской.

На береговых территориях убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Работы завершатся к концу апреля, к открытию летней пассажирской навигации на Москве-реке, которая начнется 24 апреля.

Главный общегородской субботник намечен на 5 апреля. В рамках субботника приведут в порядок дворы, очистят и отремонтируют фасады зданий, обновят дорожную разметку, помоют памятки, тоннели и эстакады. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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