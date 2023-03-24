Два маршрута электрических речных трамваев запустят на Москве-реке

У москвичей появится новый общественный транспорт. В предстоящем сезоне навигации на Москве-реке запустят два маршрута электрических речных трамваев: парк "Фили" – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Пока оба направления тестовые.

В данный момент речные суда проходят испытания. Планируется, что они смогут возить пассажиров круглый год. В каждом будет по 42 посадочных места, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.