10:00Город
Два маршрута электрических речных трамваев запустят на Москве-реке
У москвичей появится новый общественный транспорт. В предстоящем сезоне навигации на Москве-реке запустят два маршрута электрических речных трамваев: парк "Фили" – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Пока оба направления тестовые.
В данный момент речные суда проходят испытания. Планируется, что они смогут возить пассажиров круглый год. В каждом будет по 42 посадочных места, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.