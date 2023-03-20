"Мой район. Навигатор": Собянин пригласил москвичей на общегородской субботник

Сергей Собянин пригласил москвичей на традиционный общегородской субботник, который пройдет 15 апреля. Необходимый инвентарь можно будет получить в пунктах выдачи. Вся информация появится на сайтах префектур и управ.

В апреле столицу ждет череда генеральных уборок. За это время городские службы приведут в порядок улицы, дворы, парки, скверы, фонтаны, промоют фасады домов, памятники и мосты. В данный момент коммунальщики завершили приготовления к сезону таяния снега. Городские системы водозабора смогут принять всю воду и не допустят подтоплений.

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