"ГОСТ шоу": выбираем салат из тунца

Салат с тунцом по французскому рецепту – давно полюбился москвичам. Сегодня он есть в меню едва ли не каждого ресторана. Готовое блюдо продается и в супермаркетах. Отличается ли набор ингредиентов в промышленных вариантах?

Чего стоит опасаться потребителям? И на что смотреть при выборе салата в магазине? Об этом – в программе "ГОСТ шоу".

