"Интерьер, например": как заполнить пустующий угол

Дизайн своей квартиры Анна Шавыкина называет "сумасшедший бомж-стайл". Все очень разное и яркое, казалось бы, совсем не сочетаемое! И ей все мало! Анна хочет заполнить пустующий угол и просит ей помочь.

Ведущий проекта, дизайнер, Алексей Лазар предлагает девушке отправиться в секретное место и отыскать на складе старых вещей кресло ее мечты, отреставрировать и поставить его в гостиную. А затем превратить старую советскую радиолу в современный и стильный музыкальный центр. Что из этого получилось, смотрите в новой серии проекта "Интерьер, например!".