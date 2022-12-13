Мрр вашему дому": новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова

Ведущий кот Бублик восхищен новым лечебно-диагностическим комплексом МКНЦ имени А. С. Логинова, построенным по самым современным технологиям. Он заявил, что Москва с каждым годом становится здоровее.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе могут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.