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Мрр вашему дому": новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова

Мрр вашему дому": новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова

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Ведущий кот Бублик восхищен новым лечебно-диагностическим комплексом МКНЦ имени А. С. Логинова, построенным по самым современным технологиям. Он заявил, что Москва с каждым годом становится здоровее.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе могут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.

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