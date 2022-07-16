"Откройте, Давид": Дмитрий Носов

Давид Виннер провел день с политиком, дзюдоистом, бронзовым призером Олимпиады Дмитрием Носовым.

Действительно ли Носов планирует баллотироваться в президенты и какая идеология нужна России? За что Дмитрий Юрьевич уважает Сталина? Почему российский футбол "не имеет никакого отношения к спорту"? Кто такой Моргенштерн и какую сумму в день тратили на его раскрутку?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".