"Историс": Анна Плетнева раскритиковала Рудковскую за ролики в TikTok

"Яне там не место" – так Анна Плетнева раскритиковала продюсера за ролики в TikTok. Чем певице не угодили видео Рудковской? Как Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан сражаются за звание королей молодежной платформы?

Зачем Филиппу Бедросовичу нужна была коллаборация с парнем Бузовой и кто вынудил певца завести себе аккаунт? Кому из артистов TikTok заменил съемочную площадку и реальные роли в кино? И почему Сергей Жуков готов отдавать свои хиты молодым артистам? Об этом – в программе "Историс".