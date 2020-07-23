Ни один законопроект о домашнем насилии пока нельзя вносить в ГД – Крашенинников

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С юридической точки зрения законопроекты о противодействии домашнему насилию еще не готовы к внесению на рассмотрение Госдумы. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, все тексты законопроектов, которые он видел, вносить на рассмотрение на данный момент нельзя.

"Они <….> противоречат Конституции либо другим законам, либо совсем вмешиваются в частную жизнь и так далее. В таком виде, конечно, принимать нельзя", – цитирует ТАСС Крашенникова.

При этом он отметил, что данное замечание относится к юридической стороне вопроса.

"Но работать нужно и, наверное, посмотреть какие-то фрагменты, которые вполне пригодны, может быть, надо продвигать. Но пока вот такая патовая ситуация", – заключил депутат.

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