Ни один законопроект о домашнем насилии пока нельзя вносить в ГД – Крашенинников

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С юридической точки зрения законопроекты о противодействии домашнему насилию еще не готовы к внесению на рассмотрение Госдумы. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам парламентария, все тексты законопроектов, которые он видел, вносить на рассмотрение на данный момент нельзя.
"Они <….> противоречат Конституции либо другим законам, либо совсем вмешиваются в частную жизнь и так далее. В таком виде, конечно, принимать нельзя", – цитирует ТАСС Крашенникова.
При этом он отметил, что данное замечание относится к юридической стороне вопроса.
"Но работать нужно и, наверное, посмотреть какие-то фрагменты, которые вполне пригодны, может быть, надо продвигать. Но пока вот такая патовая ситуация", – заключил депутат.
Ранее эксперт объяснил, что делать женщине, если она подвергается домашнему насилию. Для начала важно понять, есть ли возможность разъехаться с обидчиком.
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