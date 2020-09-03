В России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним, сообщает RT.
В своем обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко Хамзаев отметил, что в России продажа безалкогольного пива гражданам, не достигшим 18 лет, никак не регламентирована.
В то же время, по его мнению, регулярное потребление этого напитка детьми может стать причиной привыкания к пивному вкусу. В будущем это может привести к повышенному пристрастию ребенка к алкогольным напиткам, подчеркивает Хамзаев.
Он также напомнил, что, согласно действующим нормам, в безалкогольном пиве допускается содержание алкоголя до 0,5%, что может негативно сказаться на здоровье ребенка.
В сентябре 2019 года Минфин сообщал, что планирует внести законопроект об интернет-торговле алкоголем в правительство. Против этого выступил Минздрав, отмечая, что онлайн-торговля алкоголем может спровоцировать рост его употребления.
МВД также выступило против законопроекта. В министерстве выразили мнение, что принятие подобного законопроекта приведет к злоупотреблениям гражданами выпивкой, а также к увеличению преступлений, совершенных под действием алкоголя.
В Минпромторге считают, что интернет-торговлю алкоголем разрешат с 2020 года. При этом онлайн-торговлю для розничных организаций планировалось ввести с 1 января 2022 года.
МВД выступило против законопроекта об онлайн-продаже алкоголя
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