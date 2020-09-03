МВД выступило против законопроекта об онлайн-продаже алкоголя – СМИ

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МВД выступило против законопроекта о продаже алкоголя через Интернет. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, в распоряжении издания оказался документ МВД РФ, направленный замглавы Минфина Алексею Сазанову и в аппарат правительства. В нем содержится отрицательный отзыв на предложенный Минфином законопроект об онлайн-продаже алкоголя.

В МВД выразили мнение, что принятие подобного законопроекта приведет к злоупотреблениям гражданами выпивкой, а также к увеличению преступлений, совершенных под действием алкоголя.

В ведомстве также опасаются возрастающего риска продажи алкоголя несовершеннолетним. Кроме того, онлайн-торговля может спровоцировать развитие нелегального рынка спиртного, а также противоправные действия в отношении курьеров, доставляющих данную продукцию.

В документе также отмечается, что продажа алкоголя через Интернет соответствует интересам производителей. Принятие подобного закона позволит им взаимодействовать с покупателями напрямую. Это, скорее всего, приведет к изменению стоимости продукции и неконкурентоспособности торговых объектов, уверены в МВД.

Позицию ведомства также подтвердили в пресс-службе, отмечают "Известия".

В сентябре 2019 года Минфин сообщал, что планирует внести законопроект об интернет-торговле алкоголем в правительство. Против этого выступил Минздрав, отмечая, что онлайн-торговля алкоголем может спровоцировать рост его употребления.

В Минпромторге выразили мнение, что интернет-торговлю алкоголем разрешат с 2020 года. При этом онлайн-торговлю для розничных организаций планировалось ввести с 1 января 2022 года.