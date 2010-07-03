В Минпромторге считают, что интернет-торговлю алкоголем разрешат с 2020 года

10:18
10:18
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Фото: depositphotos/LDProd
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что интернет-торговлю алкоголем разрешат с 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Минфин еще не внес законопроект в правительство, но по нашим сведениям сроки внедрения прежние. С 1 января 2020 года предполагается вступление закона в силу. По нашим данным, сохраняется поэтапность – в 3 этапа, таким образом онлайн-торговля для розничных организаций будет возможна с 1 января 2022 года", – сказал Евтухов.
На прошлой неделе Минфин сообщал, что на текущей неделе планируют внести законопроект об интернет-торговле алкоголем в правительство. Против этого выступил Минздрав, отметив, что онлайн-торговля алкоголем может спровоцировать рост его употребления.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что алкоголь в городах должен продаваться только в крупных алкомаркетах вдали от жилых домов. При этом, по словам Брюна, в небольших населенных пунктах, где расстояния не позволяют организовать такую схему, стоит пересмотреть ограничения по времени реализации спиртных напитков.
В августе Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить запуск интернет-торговли алкоголем. Члены АКИТ заявили, что намерены фиксировать время и место реализации спиртного. Это будет делать система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров с помощью облачных сервисов и QR-кодов.
Затем чек автоматически будет передаваться в Федеральную налоговую службу. Таким образом система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, полагают в ассоциации.
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