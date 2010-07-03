В России может появиться центр мониторинга оборота алкоголя в интернете

В Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор поступило предложение от депутата Государственной думы Виктора Зубарева о создании центра мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете. Об этом сообщает RT.
Как считает Зубарев, нынешние механизмы контроля за оборотом спиртного в Сети не работают, хотя уже более десяти лет в России существует законодательный запрет на подобные сделки. При этом владельцы таких интернет-ресурсов остаются безнаказанными и уходят от ответственности.
По словам депутата, онлайн-рынок алкоголя только растет и вслед за этим увеличивается число алкогольных отравлений среди населения. Также Зубарев особо обратил внимание на страницы с объявлениями об онлайн-торговле спиртным в социальной сети "ВКонтакте" и поисковом сервисе "Яндекс". Депутат призвал администрацию этих ресурсов внимательнее следить за соответствующими публикациями и оперативно их блокировать.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что алкоголь в городах должен продаваться только в крупных алкомаркетах вдали от жилых домов. При этом, по словам Брюна, в небольших населенных пунктах, где расстояния не позволяют организовать такую схему, стоит пересмотреть ограничения по времени реализации спиртных напитков.
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