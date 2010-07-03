Жириновский призвал не поить спортсменов шампанским

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал не давать пить спортсменам шампанское после награждения в Кремле. По его словам, нужно усиливать антиалкогольную пропаганду.

"Для начала как можно меньше демонстрировать традицию распития. Я бы даже в Кремле после награждения спортсменов отказался от шампанского. Вместо звона бокалов пусть лучше будет звон медалей!" – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что табак опаснее для организма, чем алкоголь. По его словам, люди, которые курят, являются самоубийцами. Он отметил, что нет никакой необходимости в курении, при этом табак является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

