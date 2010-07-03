В рекламе алкоголя могут разрешить использовать образы людей и животных

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В рекламе алкогольной продукции могут разрешить использовать образы людей и животных. Законопроект внес в Госдуму сенатор Сергей Калашников, сообщает ТАСС.

Сейчас такая форма рекламы запрещена. Калашников считает, что это нарушает право производителей на защиту объектов интеллектуальной собственности – товарных знаков, в состав которых включены изображения людей и животных.

Сенатор обратил внимание, что запрет не распространяется на демонстрацию в рекламе самого товара, в том случае, если на этикетке присутствуют изображения людей или животных.

Также не запрещается распространять названия алкогольной продукции, если они одновременно являются обозначением человека или животного.

Ранее в Госдуме предложили блокировать YouTube-каналы популярных блогеров за рекламу алкоголя. Там отметили, что в техподдержку сайта можно писать жалобы.