В Госдуме призвали жаловаться на блогеров за рекламу алкоголя в YouTube

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил блокировать YouTube-каналы популярных блогеров за рекламу алкоголя.
По его словам, в техподдержку сайта можно писать жалобы. Свинцов объяснил, что по российским законам реклама алкоголя запрещена, в том числе в интернете.
"Здесь можно просто воспользоваться вот этой функцией "жалобы" и сотни, тысячи жалоб на этих блогеров писать, чтобы им заблокировали каналы", – цитирует Свинцова Агентство "Москва".
Блогер может оправдать свои действия тем, что размещает информацию на американском видеохостинге для американских граждан, где его реклама не попадает под запрет, объяснил он. Депутат добавил, что жалобы писать нужно и в Роскомнадзор.
В июне громкая история произошла с YouTube-блогером из-за нарушения авторского права. Кинокомпания Kinodanz подала иск на Евгения Баженова (BadComedian) на 1 миллион рублей за то, что он якобы выложил в своем видеобзоре треть фильма "За гранью реальности". Это, в свою очередь, принесло компании убытки. Позднее они заключили мировое соглашение.
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