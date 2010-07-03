Блогер BadComedian заявил о возможном закрытии YouTube-канала из-за иска

Фото: YouTube/BadComedian

Блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, известный как под псевдонимом BadComedian, заявил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска.

Как пишет "Комсомольская правда" с иском на один миллион рублей к блогеру выступила кинокомпания Kinodanz из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности".

По словам Баженова, судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Он указал, что претензии правообладателя сводятся к тому, что "своим обзором я нарушил объемы цитирования".

Блогер считает, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.

Ранее Баженов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что реклама дает блогерам возможность развиваться и делать более качественный контент.