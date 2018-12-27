Опасная охота: топ-10 популярных фильмов у интернет-пиратов

Фото: кадр из фильма "Собибор", реж. Константин Хабенский

Роскомнадзор у себя в Facebook опубликовал список из десяти фильмов, которые чаще всего пришлось защищать от интернет-пиратов в 2018 году.

По обращению правообладателей пиратские ссылки на фильм "Собибор" Константина Хабенского удалялись или были заблокированы на 538 ресурсах.

Картина "За гранью реальности" Александра Богуславского была удалена с 415 ресурсов, а фильм "Гоголь. Вий" Егора Баранова – с 413 страниц.

В десятку также вошли ленты "Смешарики. Дежавю", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Тренер", "Непрощенный", "Гоголь. Страшная месть", "Селфи" и "Несокрушимый".

Всего за год в Роскомнадзор поступило более двух тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысячи заявлений правообладателей, большинство из которых касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.

1 ноября правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством. Стороны договорились создать реестр ссылок с нелегальным контентом. Вести реестр должен Роскомнадзор, он же является посредником в переговорах участников соглашения.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года, предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа.