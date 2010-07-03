В Совете блогеров обсудят ситуацию возможного закрытия канала BadComedian

Ситуацию с иском к блогеру Евгению Баженову, известному под псевдонимом BadComedian, обсудят на заседании Экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы. Об этом Москве 24 рассказал председатель совета Илья Зотов.
"Главная тема нашего очередного заседания будет несколько другой, но мы обязательно коснемся и этой, постараемся ее разобрать и пригласить непосредственно блогера. Мы готовы оказать ему полную поддержку", – подчеркнул он.
При этом Зотов добавил, что представители Ассоциации молодых журналистов и блогеров направят обращение в Минкультуры с целью разъяснения позиции ведомства по допустимому объему цитирования. Они хотят узнать, в каком случае трансляция отрывков кинолент в блоге является нарушением, так как вопрос "касается большого количества блогеров, которые делают обзоры фильмов".
Заседание Экспертного совета запланировано на 14 июня, его тема: "Должностные лица в Сети: свобода или ограничения?". К участию приглашены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители профильных ведомств и экспертного сообщества.
Ранее блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска.
По словам Баженова, с иском на один миллион рублей к нему выступила кинокомпания Kinodanz из-за выложенного в Сеть обзора на фильм "За гранью реальности". Он добавил, что судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Баженов указал, что претензии правообладателя сводятся к тому, что "своим обзором я нарушил объемы цитирования".
Блогер считает, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой. При этом глава коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" и экс-сенатор Евгений Тарло пояснил, в каком случае суд может встать на сторону кинокомпании Kinodanz. Это возможно, если будет доказано, что в обзорах допущено цитирование художественного фильма с превышением допустимого объема.
В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова заявила, что ведомство не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против Баженова. Она подчеркнула, что в Минкультуры объективно относятся к критике, ни с кем не судятся и не требуют закрывать тот или иной YouTube-канал или издание. По словам Любимовой, ведомство, напротив, выступает за выпуск различных обзоров на кино, которое выходит в прокат в России. Она считает, что в стране не хватает конструктивной критики.
Любимова добавила, что Минкультуры выступает против того, чтобы ведомством кого-либо запугивали.
За Баженова уже вступились знаменитости. Ксения Собчак написала, что благодаря его обзорам российские фильмы смотрят и обсуждают. А Тина Канделаки заявила о готовности купить канал и покрыть все издержки. На BadComedian уже больше 100 обзоров. На канале более 650 миллионов просмотров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.