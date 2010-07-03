В Совете блогеров обсудят ситуацию возможного закрытия канала BadComedian

Фото: youtube.com/BadComedian

Ситуацию с иском к блогеру Евгению Баженову, известному под псевдонимом BadComedian, обсудят на заседании Экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы. Об этом Москве 24 рассказал председатель совета Илья Зотов.

"Главная тема нашего очередного заседания будет несколько другой, но мы обязательно коснемся и этой, постараемся ее разобрать и пригласить непосредственно блогера. Мы готовы оказать ему полную поддержку", – подчеркнул он.

При этом Зотов добавил, что представители Ассоциации молодых журналистов и блогеров направят обращение в Минкультуры с целью разъяснения позиции ведомства по допустимому объему цитирования. Они хотят узнать, в каком случае трансляция отрывков кинолент в блоге является нарушением, так как вопрос "касается большого количества блогеров, которые делают обзоры фильмов".

Заседание Экспертного совета запланировано на 14 июня, его тема: "Должностные лица в Сети: свобода или ограничения?". К участию приглашены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители профильных ведомств и экспертного сообщества.

Ранее блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска.

По словам Баженова, с иском на один миллион рублей к нему выступила кинокомпания Kinodanz из-за выложенного в Сеть обзора на фильм "За гранью реальности". Он добавил, что судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Баженов указал, что претензии правообладателя сводятся к тому, что "своим обзором я нарушил объемы цитирования".

Блогер считает, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой. При этом глава коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" и экс-сенатор Евгений Тарло пояснил, в каком случае суд может встать на сторону кинокомпании Kinodanz. Это возможно, если будет доказано, что в обзорах допущено цитирование художественного фильма с превышением допустимого объема.

В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова заявила, что ведомство не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против Баженова. Она подчеркнула, что в Минкультуры объективно относятся к критике, ни с кем не судятся и не требуют закрывать тот или иной YouTube-канал или издание. По словам Любимовой, ведомство, напротив, выступает за выпуск различных обзоров на кино, которое выходит в прокат в России. Она считает, что в стране не хватает конструктивной критики.

Любимова добавила, что Минкультуры выступает против того, чтобы ведомством кого-либо запугивали.

За Баженова уже вступились знаменитости. Ксения Собчак написала, что благодаря его обзорам российские фильмы смотрят и обсуждают. А Тина Канделаки заявила о готовности купить канал и покрыть все издержки. На BadComedian уже больше 100 обзоров. На канале более 650 миллионов просмотров.