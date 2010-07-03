Адвокат оценил перспективы блогера BadComedian в суде

Суд может встать на сторону кинокомпании Kinodanz, которая судится с блогером Евгением Баженовым, в том случае, если будет доказано, что в обзорах допущено цитирование художественного фильма с превышением допустимого объема. Такое мнение высказал глава коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" и экс-сенатор Евгений Тарло.

"Твердой нормы цитирования не существует. Объем цитат должен быть соразмерен тексту, который блогер писал. Он может иллюстрировать, но не может повторять и раскрывать содержание. Суд может встать на сторону истца, если решит, что целью цитирования является не иллюстрация текста блогера, а показ произведения", – цитирует ИА "НСН" эксперта.

Адвокат отметил, что суд может отказать в иске, так как нормы цитирования в законодательстве не установлены.

Ранее сообщалось, что популярному YouTube-каналу BadComedian грозит закрытие из-за судебного иска. По словам обозревателя фильмов Евгения Баженова, кинокомпания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав – все из-за рецензии на фильм "За гранью реальности". Теперь Баженову грозит штраф в миллион рублей.

Молодой человек пояснил, что разбирательства идут с начала 2019 года, но пока ни к чему не привели.

За блогера уже вступились знаменитости. Ксения Собчак написала, что благодаря обзорам российские фильмы смотрят и обсуждают. А Тина Канделаки заявила о готовности купить канал и покрыть все издержки. На BadComedian уже больше 100 обзоров. На канале более 650 миллионов просмотров.

Ранее Баженов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что реклама дает блогерам возможность развиваться и делать более качественный контент.

