Адвокат оценил перспективы блогера BadComedian в суде

Суд может встать на сторону кинокомпании Kinodanz, которая судится с блогером Евгением Баженовым, в том случае, если будет доказано, что в обзорах допущено цитирование художественного фильма с превышением допустимого объема. Такое мнение высказал глава коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" и экс-сенатор Евгений Тарло.
"Твердой нормы цитирования не существует. Объем цитат должен быть соразмерен тексту, который блогер писал. Он может иллюстрировать, но не может повторять и раскрывать содержание. Суд может встать на сторону истца, если решит, что целью цитирования является не иллюстрация текста блогера, а показ произведения", – цитирует ИА "НСН" эксперта.
Адвокат отметил, что суд может отказать в иске, так как нормы цитирования в законодательстве не установлены.
Ранее сообщалось, что популярному YouTube-каналу BadComedian грозит закрытие из-за судебного иска. По словам обозревателя фильмов Евгения Баженова, кинокомпания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав – все из-за рецензии на фильм "За гранью реальности". Теперь Баженову грозит штраф в миллион рублей.
Молодой человек пояснил, что разбирательства идут с начала 2019 года, но пока ни к чему не привели.
За блогера уже вступились знаменитости. Ксения Собчак написала, что благодаря обзорам российские фильмы смотрят и обсуждают. А Тина Канделаки заявила о готовности купить канал и покрыть все издержки. На BadComedian уже больше 100 обзоров. На канале более 650 миллионов просмотров.
Ранее Баженов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что реклама дает блогерам возможность развиваться и делать более качественный контент.
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за рецензии на фильм "За гранью реальности"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.