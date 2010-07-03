BadComedian заключил мировое соглашение с подавшей иск кинокомпанией

Фото: YouTube/BadComedian

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Детали сделки пока не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Ранее компания подала иск на Баженова на 1 миллион рублей за нарушение авторского права. Блогер якобы выложил в своем видеобзоре треть фильма "За гранью реальности", что принесло компании убытки.

Мелентьев отмечал, что убытки значительно превышали заявленную в качестве компенсации сумму. Сам Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.

Блогер считает, что в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.

На счету кинокомпании Kinodanz такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.