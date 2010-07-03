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16:49

Минкультуры не будет поддерживать компанию Kinodanz в суде против BadComedian

суды культура

16:49

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Фото: youtube.com/BadComedian

Министерство культуры РФ не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Об этом журналистам заявила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

"Мы поддерживаем российских продюсеров в производстве, поддерживаем в прокате и на международной арене, но мы не занимаемся поддержкой кинокомпаний в суде", – цитирует ее Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что в Минкультуры объективно относятся к критике и ни с кем не судятся, и не требуют закрывать тот или иной YouTube-канал или издание. По словам Любимовой, ведомство, напротив, выступает за выпуск различных обзоров на кино, которое выходит в прокат в России. Она считает, что в стране не хватает конструктивной критики.

Она добавила, что Минкультуры выступает против того, чтобы ведомством кого-либо запугивали. "Причины и повод подачи в суд мы оставим на усмотрение продюсеров, но поддерживать кого-либо в борьбе с теми, кто смотрит и анализирует работу продюсеров, мы никогда не будем", – заключила Любимова.

Ранее сообщалось, что популярному YouTube-каналу BadComedian грозит закрытие из-за судебного иска. По словам обозревателя фильмов Евгения Баженова, кинокомпания Kinodanz обвинила его в нарушении авторских прав – все из-за рецензии на фильм "За гранью реальности". Теперь Баженову грозит штраф в миллион рублей.

Молодой человек пояснил, что разбирательства идут с начала 2019 года, но пока ни к чему не привели.

За блогера уже вступились знаменитости. Ксения Собчак написала, что благодаря обзорам российские фильмы смотрят и обсуждают. А Тина Канделаки заявила о готовности купить канал и покрыть все издержки. На BadComedian уже больше 100 обзоров. На канале более 650 миллионов просмотров.

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за рецензии на фильм "За гранью реальности"

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