Эксперт рассказал, чем могут заменить грузинское вино в России

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Место вина из Грузии в России в случае запрета смогут занять вина из Франции, Италии и Испании, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"Замена здесь произойдет только объема, а по вкусу и аромату грузинские вина особые, их не заменишь вообще ничем в мире. Это вина уникальные, 80% грузинского вина идут в страны бывшего СССР. Пострадает исключительно средний класс при запрете на вина, потому что дешевого вина грузинского нет, это только потребители среднего класса", – цитирует его Агентство "Москва".

Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, и предложила ответить на них экономическими мерами.

Россия уже запрещала экспорт товаров из Грузии. В 2006 году ограничения коснулись "Боржоми". В 2013 году минеральная вода вновь вернулась на российские прилавки. В это же время действовало эмбарго и на грузинские вина.

Сейчас доля грузинских вин в наших магазинах составляет около 17 процентов. Преимущественно это сладкие и полусладкие вина.

С 8 июля Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Решение принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня.

Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал. Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания извинилась за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники. Габунию временно отстранили от эфиров, но увольнять насовсем отказались.