"Московский патруль": вероятного поджигателя автомобиля адвоката арестовали

В столице арестовали вероятного поджигателя автомобиля адвоката. Как сообщают в прокуратуре, именно этот 37-летний мужчина устроил пожар во дворе одного из домов на Профсоюзной улице.

Изначально рассматривались две основные версии поджога: профессиональная деятельность владельца сгоревшей машины и конфликт с соседями. Подробнее – в программе "Московский патруль".