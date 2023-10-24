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24 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": вероятного поджигателя автомобиля адвоката арестовали

"Московский патруль": вероятного поджигателя автомобиля адвоката арестовали

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В столице арестовали вероятного поджигателя автомобиля адвоката. Как сообщают в прокуратуре, именно этот 37-летний мужчина устроил пожар во дворе одного из домов на Профсоюзной улице.

Изначально рассматривались две основные версии поджога: профессиональная деятельность владельца сгоревшей машины и конфликт с соседями. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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